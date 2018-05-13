«صلاح» يحقق رقمًا لم يصل له سوى 4 لاعبين

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حقق النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما بات خامس لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتمكن من حصد 3 جوائز في موسم واحد.

وتوج محمد صلاح، بجائزة هداف الدورى الإنجليزي بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفًا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى "البريميرليج" من جانب الشركة الراعية للمسابقة، كذلك من رابطة اللاعبين المحترفين.

وسبق النجم المصرى 4 لاعبين هم:

- آلان شيرار (بلاكبيرن روفرز) موسم 1994\1995

- تييرى هنرى (أرسنال) موسم 2003\2004

- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) موسم 2007\2008

- لويس سواريز (ليفربول) موسم 2013\2014


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