«صلاح» مستمر مع ليفربول الموسم المقبل

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أكد النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، أنه سيسعى جاهدًا لتكرار الإنجازات التى حققها فى مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك فى النسخة المقبلة من منافسات «البريميرليج».

وقال محمد صلاح فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، حول إمكانية التتويج بلقب هداف الدورى الإنجليزى للمرة الثانية الموسم المقبل، "سأفعلها، سأفعلها لا تقلقوا".

وحصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على لقب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 – 2018، ليكون أول لاعب فى تاريخ الكرة المصرية يحصد هذا اللقب.

وسجل محمد صلاح هدفًا فى فوز ليفربول على برايتون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ونجح صلاح فى تسجيل 32 هدفًا بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزي، متفوقًا بفارق هدفين على أٌقرب منافسيه هارى كين لاعب توتنهام، وبات أول لاعب أفريقى منذ عام 2010 يتوج بلقب الهداف، بعدما سبق وحصل الإيفوارى ديدييه دروجبا على لقب الهداف بعدما سجل 29 هدفًا مع تشيلسى فى موسم 2009 – 2010، كما سيكون أول لاعب من نادى ليفربول يتوج باللقب منذ موسم 2013 – 2014 عندما نجح لويس سواريز فى حصد اللقب بعدما سجل 31 هدفًا.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسبانى، كان يسعى للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم.

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