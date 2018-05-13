ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

13 مايو 2018 - 07:08 م

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الصباح.

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي خلال نهاية تعاملات اليوم إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

ورفع البنك التجاري الدولي، سعر صرف الدولار قرشا واحدا مع نهاية تعاملات اليوم، إلى 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، مقابل 17.73 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع، في الصباح.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، مقابل 17.75 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع،في بداية التعاملات.

وزاد سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أيضا في البنك العربي الأفريقي إلى 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

وقفز سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة ليسجل 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

كما ثبت بنك البركة سعر العملة الأجنبية عند 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.

وارتفع متوسط السعر فى السوق الموازى ليسجل 17.85 جنيه.