«صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية

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المصريون

ليفربول

برايتون

صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على برايتون، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

قدم محمد صلاح عرضًا رائعًا وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر فى المباراة الختامية لنادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى، قبل أقل من أسبوعين على مواجهة ريال مدريد الإسبانى بمدينة "كييف" الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق محمد صلاح وديان لوفرين وسولانكى وأندري روبرتسون فى الدقائق 26 و40 و53 و85 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة اللاعب المصري حتى الدقيقة 83.

وبات محمد صلاح أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

كما أصبح محمد صلاح أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما كسر الرقم القياسى المسجل باسم لويس سواريز.

محمد صلاح بات أكثر لاعبى الدورى الإنجليزى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات إلى 44 هدفاً متساوياً مع الهولندى رود فان نيستلروي.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد تشيلسى عند 70 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بعد الخسارة التى تعرض لها اليوم أمام نيوكاسل يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط على تشيلسى صاحب المركز الخامس، بينما يملك برايتون 40 نقطة فى المركز الرابع عشر.


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