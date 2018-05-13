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«صلاح» يحقق 33 جائزة مع ليفربول

الرياضة

ليفربول
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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، 33 جائزة في أول مواسمه مع الريدز، بعد انتقاله إليه قادمًا من روما الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانتزع صلاح (25 عامًا) جائزة أفضل لاعب إفريقي التي منحها له الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، وكذلك من شبكة "بي بي سي" البريطانية.

كما فاز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول بتصويت الجمهور، وكذلك بتصويت اللاعبين بإجمالي مرة واحدة في كل منهما.

وحقق جائزة لاعب الموسم في إنجلترا من رابطة الأندية المحترفة ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.

وحصل على جائزة لاعب العام في "البريمرليج" المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم المقدمة من رابطة " البريمرليغ".

كما نال صلاح أيضًا بجائزة لاعب الشهر في ليفربول بإجمالي 7 مرات، ولاعب الشهر في "البريمرليج" من رابطة المحترفين بإجمالي 4 مرات، ولاعب الشهر في "البريمرليغ" من الشركة الراعية بإجمالي 3 مرات.

كما فاز بجائزة هدف الشهر في ليفربول بإجمالي 6 مرات، وهدف الجولة بدوري أبطال أوروبا بواقع مرتين، ولاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 4 مرات.

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