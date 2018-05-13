اندلاع حريق بـ"أخبار اليوم"

13 مايو 2018 - 05:04 م

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع قبل قليل في دار أخبار اليوم، بمنطقة بولاق أبو العلا.

كانت غرفة تلقت عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الصحف القومية بمنطقة بولاق أبو العلا.

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في طابعة داخل أخبار اليوم، كما فرضت كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.