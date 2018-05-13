ليفربول يحتفل بـ«صلاح» بعد هدفه أمام برايتون

13 مايو 2018 - 05:02 م

حرص نادى ليفربول عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي » على الاحتفال بالنجم محمد صلاح بعد تسجيله الهدف الـ32، فى شباك برايتون، بالمباراة التى تجمعهما حالياً بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وغرد الحساب الرسمى لليفربول عبر تويتر ،: " محمد صلاح يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري بنسخة 38 مباراة! هل هناك مزيد من الأرقام حتى يكسرها محمد صلاح؟".