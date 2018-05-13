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«عبدالعال» يهاجم مادة دستورية: الشيطان يكمن في تفاصيلها

الحياة السياسية

الدكتور على عبدالعال
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وكالات

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البرلمان

مجلس النواب

على عبدالعال

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نص المادة 236 من الدستور، مؤكدًا أن الشيطان يكمن في تفاصيلها.

وتنص المادة على أنه "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة قانون تنمية الصعيد: "أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور في لجنة الخمسين"، مضيفًا أن "مثل هذه المادة لا تعرفها أي دساتير".

وبشأن مطالبات النواب للكلمات، والخروج من القاعة في حالة إعطائهم لها قال عبد العال: " لن أقبل أن أجلس هنا تحت الابتزاز".


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