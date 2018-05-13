فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل

13 مايو 2018 - 04:32 م

طالبت فلسطين، اليوم الأحد، مجلس جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، يوم الأربعاء المقبل؛ لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الفلسطينية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لابد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية، تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذوا حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.

يذكر أنه وصل صباح اليوم، صهر ترمب وابنته، تل أبيب للمشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والمقرر له غدًا 14 مايو.

ويشارك حوالي 30 سفيرًا من معظم الدول المتعاونة مع إسرائيل في احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فيما رفضت بعض الدول الأخرى المشاركة من بينها روسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد، فيما لم يرد ممثلا رومانيا والنمسا على الدعوة حتى الآن.

ومن بين 30 سفيرًا استجابوا للدعوة، كان هناك 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا.