إحباط تهريب 7 طرود بها كتب مخطوطة ووثائق أثرية

13 مايو 2018 - 04:24 م

نجحت الوحدة الأثرية، التابعة لوزارة الآثار بجمرك الصادرات الجوية بقرية بضائع مطار القاهرة، بالتعاون مع وحدة الجمارك من ضبط 7 طرود بها 3 كتب مخطوطة و10 وثائق حكومية مخطوطة، وذلك لدى محاولة تهريبها إلى الخارج.



وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، اليوم الأحد، إنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة لمعاينة تلك الكتب والوثائق، حيث أكدت "أثريتها"، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

من جانبه، صرح علي رمضان عيد، مدير الوحدات الأثرية بقرىة بضائع مطار القاهرة، بأن "الكتب المخطوطة" بها كتاب مخطوط من 277 ورقة بعنوان "خلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام" لجامعه أحمد زين دحلان، ومسجل بالحبر الأسود والمداد الأحمر ويحمل عدة تواريخ تبدأ من عام 948 وحتى عام 1299 هجرية، أما الكتاب الثاني فيتكون من 20 ورقة بعنوان "كتاب اتحاف الآنام وإسعاف الإفهام" وهو كتاب شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمز، تم نسخه في 28 من جمادى الثاني 1334 هجرية، والكتاب الثالث يحمل صفة المخطوط ويتكون من 56 صفحة بعنوان "رسالة فى الأحبار وغيره" تم نسخه فى عام 1265 هجريًا.

وأوضحت أفيولا سمير، مدير الوحدة الأثرية بالجمرك، أن الوثائق الحكومية تعود لمصلحة المساحة والأملاك، وتخص عددًا من المواقع بالمحافظات، هي: المنوفية وأسيوط وغيرهما، مؤرخة بالأعوام من 1230 هجريًا وحتى 1251 هجريًا، وأن اللجنة أوصت بسرعة العرض على النيابة حتى يتسنى لوزارة الآثار استصدار قرار بتسلم المخطوطات، وترميمها، وحفظها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.























