  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم
صلاح

بالصور.. "صلاح" يقتحم الصحف الانجليزية

الدولار يرتعش أمام الجنيه

ارتفاع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة يكشف مفاجأة عن مترو الأنفاق

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

خيري رمضان

خبر صادم يعلنه خيري رمضان بخصوص تذاكر المترو

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "احنا أمام كارثة كبرى بسبب هذا الأمر"

الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

العجيري

مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان

بمطار القاهرة

إحباط تهريب 7 طرود بها كتب مخطوطة ووثائق أثرية

قضايا وحوادث

مطار القاهرة
مطار القاهرة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إحباط تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة بالمطار

#

بالصور.. أوليكس يعرض فيلا بـ80 مليون جنيه

#

ضبط أمريكي حاول تهريب خمور بـ20 ألف جنيه

#

إحباط تهريب أدوية بمطار القاهرة

الاجهزة الامنية

مطار القاهرة

وثائق أثرية

شبط 7 طرود

نجحت الوحدة الأثرية، التابعة لوزارة الآثار بجمرك الصادرات الجوية بقرية بضائع مطار القاهرة، بالتعاون مع وحدة الجمارك من ضبط 7 طرود بها 3 كتب مخطوطة و10 وثائق حكومية مخطوطة، وذلك لدى محاولة تهريبها إلى الخارج.
 وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، اليوم الأحد، إنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة لمعاينة تلك الكتب والوثائق، حيث أكدت "أثريتها"، وتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. 
من جانبه، صرح علي رمضان عيد، مدير الوحدات الأثرية بقرىة بضائع مطار القاهرة، بأن "الكتب المخطوطة" بها كتاب مخطوط من 277 ورقة بعنوان "خلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام" لجامعه أحمد زين دحلان، ومسجل بالحبر الأسود والمداد الأحمر ويحمل عدة تواريخ تبدأ من عام 948 وحتى عام 1299 هجرية، أما الكتاب الثاني فيتكون من 20 ورقة بعنوان "كتاب اتحاف الآنام وإسعاف الإفهام" وهو كتاب شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمز، تم نسخه في 28 من جمادى الثاني 1334 هجرية، والكتاب الثالث يحمل صفة المخطوط ويتكون من 56 صفحة بعنوان "رسالة فى الأحبار وغيره" تم نسخه فى عام 1265 هجريًا. 
وأوضحت أفيولا سمير، مدير الوحدة الأثرية بالجمرك، أن الوثائق الحكومية تعود لمصلحة المساحة والأملاك، وتخص عددًا من المواقع بالمحافظات، هي: المنوفية وأسيوط وغيرهما، مؤرخة بالأعوام من 1230 هجريًا وحتى 1251 هجريًا، وأن اللجنة أوصت بسرعة العرض على النيابة حتى يتسنى لوزارة الآثار استصدار قرار بتسلم المخطوطات، وترميمها، وحفظها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية. 






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميا.. تعرف على طاقم حكام نهائي الكأس
» تعرف على حالة طقس اليوم
» تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع
» مفاجأة كبيرة تحدث هذا العام لجميع المسلمين أول يوم رمضان
» شاهد .. صورة سيلفي لزوجين تودي بحياة طفلتهما
» القبض على حارق الطيار "الكساسبة" .. هذه اعترافاته
» قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر
» تعرف على الدول التي تغيبت عن حفل نقل سفارة أمريكا للقدس
» "أديب" يوجه رسالة إلى رئيس "الجزيرة" الجديد
» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون