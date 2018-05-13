وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

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وكالات

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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أن مصر تعاني من أزمة ندرة المياه، مرجعًا تلك الأزمة إلى التغيرات المناخية وموقعها الجغرافي الذي يضغط على مواردها المائية.

وقال "عبدالعاطي"، خلال كلمته، صباح اليوم الأحد، التي ألقاها بمناسبة انطلاق ورشة عمل تمهيدية لأسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي يقام خلال شهر أكتوبر المقبل، إن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مصر، متابعا أن مصر تتبنى الآن نهج التعاون لتعزيز خطط التنمية المستدامة، وأن أسبوع القاهرة للمياه سيعمل على تعزيز الوعى وتطوير الفكر فى القضايا المتعلقة بالمياه، وهناك موضوعات سوف يناقشها المؤتمر مثل التعامل مع مياه البحر فى الزراعة بعد تحليتها وغيرها من الأفكار الأخرى.

وأضاف أن هناك إجماعا عالميا للحفاظ على الموارد المائية وتوفير مياه الشرب الآمنة للجميع من خلال النمو الاقتصادى والأنظمة التكنولوجية السليمة، موضحا أنه بحلول عام 2050 سوف تعاني دول العالم النامي خاصة أفريقيا من نقص إمدادات مياه الشرب والتكنولوجيا، لعدم توافر وتبادل الخبرات المشتركة لتنمية الموارد المائية، والسبب في ذلك ضعف البحث العلمي في أفريقيا.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من 15 خبيرا دوليا حول العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية خلال اجتماعات أسبوع القاهرة الأول للمياه، وأبرزها الإدارة المتكاملة للتنمية المستدامة وندرة المياه والحفاظ على موارد المياه، مشيرا إلى أن مؤتمرا أخر يعمل تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي سوف يقام أيضا بالقاهرة لتقريب وجهات النظر.


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