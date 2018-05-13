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السجن 7 سنوات لمسئولين هاربين بتهمة قتل الطفل "يوسف"

قضايا وحوادث

قتل الطفل "يوسف" بطلق ناري عند مسجد الحصري في 6 أكتوبر
قتل الطفل "يوسف" بطلق ناري عند مسجد الحصري في 6 أكتوبر

شيماء السيد

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جنايات الجيزة

مقتل طفل

ميدان الحصري

محاكمة مسئولين

السجن 7 سنوات

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة المتهم ذياد محمد فرج وماجد خالد السيد بالسجن سنتين في واقعة قتل الطفل يوسف العربي، أثناء وقوفه في أحد المحلات عن طريق طلق ناري في الرأس بشكل غامض فى السادس من أكتوبر وتغريمهم 20 ألف جنيه لكل منهم وبراءة طاهر محمد أمين من القضية.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الأول والأخير بالسجن لمدة 5 سنوات لحيازتهما سلاحًا ناريًا وأمر القاضي بإخراج الصحفيين وأهالي المجني عليه من داخل القاعة.

ويحاكم في القضية 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان تمت إحالتهما غيابيًا للمحاكمة حيث لا يزالا هاربين.

وكان المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أحال ضابط شرطة ونجل برلماني وشابين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب في مقتل الطفل يوسف العربي، الذي أصابته طلقة في ميدان الحصري؛ نتيجة إطلاق المتهمين الأعيرة النارية في حفل زفاف أحدهم.

وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد 8 أشهر من التحقيقات باتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر والقتل الخطأ للمجني عليه يوسف العربي، وتضمن أمر الإحالة متهمين اثنين محبوسين وآخرين هاربين وهما ضابط الشرطة ونجل البرلماني.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص من بندقية آلية ابتهاجا بحفل خطوبة المتهم الأول العريسن وأن من بين مطلقي النيران ضابط بإدارة البحث الجنائي بالفيوم وآخر نجل عضو مجلس شعب.


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