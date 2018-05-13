خاشقجي : سأكسب رهان وصول امرأة إلي منصب الرئاسة

13 مايو 2018 - 03:39 م

قال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي إنه يراهن علي وصول أول رئيسة عربية إلي منصب رئاسة الدولة بتصويت الإسلاميين.

وأضاف علي حسابه الخاص علي تويتر "حداثي بورقيبي يحتج أن تكون امرأة "شيخ " لمدينة تونس ، وتشارك في موكب 27 رمضان التقليدي .. أراهن أن أول رئيسة عربية ستصل بأصوات الإسلاميين وليس هولاء الليبراليون المزيفون.

جاء هذا عقب تصريحات ساخرة لا تخلو من التهكم، علي لسان المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس فؤاد بوسلامة: "تصور امرأة ليلة 27 من رمضان في الجامع؟ لا يعقل في تقاليدنا هناك الأعياد الدينية وعندنا تقاليد في الجوامع للأسف نحن بلد إسلامي"، وأضاف أنه لا يمكن أن تكون امرأة على رأس بلدية تونس.

وكانت تصريحات بوسلامة المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس ردًا على سؤال إعلامي تونسي فيما يخص إمكانية تولي مرشحة حركة النهضة الإسلامية سعاد عبد الرحيم منصب شيخ مدينة تونس كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ البلاد.