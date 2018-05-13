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تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

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الشرطة

تأجيل

محاكمة

ميكروبا حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، إلى 24 يوينيو المقبل؛ لمرافعة الدفاع.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016.


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