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التصريح بدفن طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم بالمنيا

قضايا وحوادث

حادث بالمنيا
حادث بالمنيا

جمال زكى

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قررت نيابة مركز العدوة  تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم  وكلفت المباحث بكشف ملابسات الحاث.

كان قد تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بمركز العدوة.

وبالفحص وانتقال أجهزة الأمن تبين وقوع حادث تصادم بين توك توك وبين سيارة أجرة ما أدى إلى مصرع طفل عمره 7 سنوات وإصابة والدته بجروح وكدمات وتم نقلهما للمستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة.

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