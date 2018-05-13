القبض على تشكيل عصابى متخصص فى سرقة المساكن بالمنيا

13 مايو 2018 - 09:57 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الوحدات السكنية بحوزته كمية كبيرة من المجوهرات.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي بالمديرية بورد معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا مفادها قيام كل من محمود ع ش 23 سنة عاطل السابق أتهامة فى 12 قضية (سرقة مسكن – سرقة متجر – مخدرات – ضرب – سرقة مهمات سكة حديد ومحمود م ا 23 سنة عاطل السابق أتهامة فى 5 قضايا (سرقة مسكن – شروع فى سرقة مسكن – مخدرا – ضرب – سلاح نارى ) مقيمان دائرة القسم

بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن متخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال تواجدهما بمحال مسكنهما وبواجهتهما بما جاء بالتحريات أقرا بصحتها وبتطوير مناقشتهما أقرا بأنهم وراء ارتكاب 3 وقائع مماثلة بإرشاد المتهم الأول ضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 2000 جنيه وبإرشاد المتهم الثانى ضبط بحوزته مبلغ مالى قدرة 1960 جنيهًا

وأضاف أنهما قاموا باخفاء جميع المسروقات لدى حسين م س 24 سنة عاطل مقميم دائرة القسم وذلك تمهيدًا لسفرهم جميعا لمحافظة القاهرة للتصرف فيها وبارشاد المتهمين تم ضبط العميل المذكور.

وبالعرض على مدير الأمن كلف سيادته إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.