» درجات الحرارة المتوقعة اليوم

13 مايو 2018 - 09:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 13 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 19 25

بلطيم 18 26

مطروح 18 24

السلوم 17 26

سيوة 19 31

بورسعيد 19 25

دمياط 19 25

العريش 18 26

رفح 18 26

الإسماعيلية 17 30

السويس 17 29

رأس سدر 19 31

نخل 14 26

نويبع 21 24

طابا 20 23

كاترين 12 25

الطور 19 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 23 31

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 19 32

أسيوط 19 32

سوهاج 20 33

قنا 21 33

الأقصر 21 34

أسوان 22 35

أبوسمبل 23 37

الوادى الجديد 21 36

شلاتين 22 34

أبو رماد 23 33

رأس حدربة 24 32

حلايب 24 30?