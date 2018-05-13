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جنايات المنيا تنظر محاكمة عامل متهم بهتك عرض طفلة

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وكالات

تنظر محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس الدائرة الرابعة محاكمة عامل متهم بهتك عرض طفلة بأحدى قرى مركز المنيا.

 وقال مصطفى سالم وعلى يسرى المدعيان بالحق المدنى إن المحكمة سوف تستمع إلى أقوال الدفاع عن المجنى عليها وتدعى عبير.م 7 سنوات مقيمة بقرية بنى أحمد الغربية  بعد أن قام عامل يدعى ماجد أديب 30 سنة فلاح  ومقيم بذات القرية حين شرع فى لمس أجزاء حساسة من جسد المجنى عليها والاعتداء عليها فى شهر نوفمبر 2017.

 وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم فى شهر مارس الماضى بتهمة هتك عرض طفلة لم تبلغ سن الرشد  ومحاولة اغتصابها بالقوة مخالفة لمواد العقوبات.

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