وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

13 مايو 2018 - 09:36 ص

كشف القيادي الإخواني عصام تليمة عن حقيقة اغتيال الإخوان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وأن هناك بالفعل أفرادا من الإخوان خططوا لقتل عبد الناصر، وتحديدا من شعبة إمبابة للإخوان المسلمين، في الجيزة.

وأضاف أن المجموعة أوهموا المنفذ بأنه قرار صادر عن جماعة الإخوان، ولما بلغ الأمر عبد العزيز كامل (وزير الأوقاف الأسبق) ومسؤول تنظيم الإخوان المسلمين في إمبابة، ولم يكن في إمكانه الوصول إلى حسن الهضيبي، مرشد الإخوان الثاني، لاختفائه في هذه الفترة في الإسكندرية، فذهب لإبلاغ السلطات حتى لا تحدث الفعلة، وتكون كارثة.

واستنكر تليمة في مقال له بـ عربي 21 الطريقة التي كتب بها تاريخ الإخوان ، وأن هذه الكتابات تحمل تضاربا فيما بينها.

وأوضح أن هذا الأمر ورد كثيرا، سواء في تناول الحادث الواحد، أو الموقف الواحد، أو الفرد الواحد، ومثال ذلك: حادثة المنشية سنة 1954م، والتي تضارب فيها رأي الإخوان جميعا؛ ما بين من يكذب الرواية تماما، ويتبنى رأي أنها تمثيلية خطط لها، ونفذها بمهارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين.

بينما يوجد من الإخوان من تبنى رأي أن الإخوان خططوا بالفعل لقتل عبد الناصر، وأنها ليست تمثيلية، بل يباهي بذلك.

وتابع : وهي - كما نرى - حادثة واحدة، يتناولها كل كاتب من جهة معينة، ويبني رأيه على أدلة، فيها من الضعف والقوة، وفيها من الوجاهة وعدمها، وهي حادثة تغير ملامح مستقبل جماعة الإخوان بناء عليها، بل أصبح تاريخها عرضة للنيل بسببها، سواء صحت الرؤى أم لم تصح.