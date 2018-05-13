مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

أحمد عادل شعبان
أطلق مطرب الراب الفرنسي "لافوين" أغنية للإشادة بنجمنا المصري محمد صلاح ، وقد حققت نحو مليون ونصف المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها.
وصور المطرب تلك الأغنية بطريقة الفيديو كليب وتحدث فيها عن إنجازات صلاح مع ليفربول والمنتخب المصري ، كما ناقش إمكانية حصوله على جائزة الكرة الذهبية ، مؤكدًا أن صلاح لن يحصل عليها لمجرد أن اسمه (محمد) لأن القائمين على الجائزة عنصريون حسب رأيه.
لافوين هو مطرب فرنسي من أصل مغربي ، ويعتبر من أشهر فناني الراب في فرنسا ، وقد أهدى أغنية من قبل لديدييه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وغيره من اللاعبين.
الفيديو:
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