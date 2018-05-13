» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها

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نشرت صفحة "إيطاليا بالعربي" على موقع تويتر مقطعًا فيديو غريبًا لإحدى المظاهرات التي نظمها سكان مدينة "البندقية" في إيطاليا ضد الحكومة .
وتظاهر السكان عن طريق تجمعهم في عدد من المراكب وسط المياه وقيامهم بالهتاف .. بينما حاول خفر السواحل تفريق المظاهرة عن رش المياه على المواطنين في المراكب.
الفيديو:
هكذا يتظاهرون سكان البندقية ،— ايطاليا بالعربي (@italyarabi) May 12, 2018
و هكذا تحاول الشرطة تفريقهم .#فينيسيا #ايطاليا ???? pic.twitter.com/M3A9A5fHoO
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