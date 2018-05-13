» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم

13 مايو 2018 - 07:07 ص

تمكن مجموعة من الهنود من إنقاذ زميلهم الذي هاجمه دب ، وذلك بعد قيامهم بضرب الدب حتى قتله .



ورصد مقطع فيديو في ولاية أوديش الهندية #انقضاض_الدب على الرجل البالغ من العمر 27 عاما، ومحاولة افتراسه، ولكن التدخل السريع لعدد كبير من الرجال بعصيهم وحرابهم وصخورهم، أنقذ حياة الضحية في اللحظات الأخيرة.

وسُمع في المقطع الكثير من الصراخ والصياح أثناء اندفاع السكان المحليين للهجوم على الدب، الذي اضطر تحت وقع الضربات العنيفة إلى التخلي عن فريسته البشرية، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وخرج الضحية سالما من الهجوم باستثناء جراح سطحية طفيفة.

وتنتشر بالهند 3 أنواع من الدببة: دب الهمالايا الأسود، والدب البني، والدب الكسلان.