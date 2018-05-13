» ليفربول يستعد لنهائي دوري الأبطال بهذه الطريقة

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إقامة معسكر تدربيي يوم 16 مايو الحالي في إسبانيا استعدادا للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نادي ريال مدريد الإسباني التي ستقام في مدينة كييف الأوكرانية يوم 26 مايو الجاري.
وأوضح النادي- في بيان صادر اليوم ،السبت- إقامة معسكره في مدينة ماربيا الإسبانية على بعد 600 كيلومتر من مقر النادي الملكي في مدريد.. مشيرا إلى أن المعسكر سيقام لمدة ثلاثة أيام في مركز كرة القدم في ماربيا.
يشار إلى أن ليفربول سبق أن أقام معسكراً في ماربيا بعد الفوز على فريق بورتو البرتغالي في دور الـ 16 لدوري الأبطال.

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