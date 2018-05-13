وزير النقل: لن أتراجع عن قرار زيادة تذكرة المترو

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المهندس هشام عرفات، وزير النقل

المصريون ـ متابعات

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صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن الحكومة تدفع أخطاء 30 عاما، مشيرا إلى أن تعريفة تذكرة المترو وقفت لمدة طويلة.
وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "أنا خدام للمواطن المصري، وبحافظ على مرفق المترو لأن البديل عن ذلك مرعب"، منوها أن شركة المترو بها ما يقرب من 7 آلاف موظف.
وأشار وزير النقل: إلى "لن أتراجع عن قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق، والرحيل عن الوزارة لا يقلقني"، مؤكدا أن القرار الذى اتخذه قرار مؤسسي وليس فردي.

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