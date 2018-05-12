» مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

12 مايو 2018 - 11:27 م

قتلت امرأة وأصيب 8 آخرون بجروح، السبت، في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس، حسب الشرطة المحلية.



ونقلت قناة "فرانس 24" (الفرنسية الرسمية) عن الشرطة قولها إن عناصرها أطلقت النار على منفذ عملية الطعن وأردته قتيلاً.



وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة الأوبرا في الدائرة الثانية بباريس، لكنها لم تصدر بيانا مفصلا عن الحادث.

