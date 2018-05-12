القشة.. وظهر «الفقير»

.. وإذ فجأة.. ووسط هذه الجهود المحمومة لمساعدة الفقراء، وقبيل الشهر الفضيل بأيام، يخرج علينا مسؤول عبقري، في توقيت قاتل، معلنا زيادة سعر تذكرة أهم وسيلة نقل يستخدمها محدودو الدخل والفقراء ألا وهي «

مترو الأنفاق»! فيأتي القرار ثقيلا على ظهور الناس، كالقشة التي قصمت ظهر «الفقير»!