إلغاء مفاوضات «سد النهضة» بإثيوبيا

12 مايو 2018 - 09:45 م

أعلن السودان اليوم، السبت، إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات "سد النهضة" على مستوى وزراء الري، الذي كان مزمعًا عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا غدًا، الأحد، بعد اعتذار الجانب المصري عن المشاركة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم وزارة الري السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، قوله: إن "إثيوبيا أبلغت الجانب السوداني باعتذار مصر عن المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه أديس أبابا".

وأوضح "جاويش"، أن الاجتماع كان مقررًا أن يناقش "الجوانب الفنية والتحضير لاجتماع اللجنة التساعية بين السودان ومصر وإثيوبيا المكونة من وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة في البلدان الثلاثة".

وتابع: "إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لا يعني إلغاء اجتماعات اللجنة التساعية في 15 مايو التي تستمر ليوم واحد بالعاصمة الإثيوبية".

ولم يوضح المسئول السوداني سبب اعتذار الجانب المصري عن المشاركة في اجتماع وزراء الري، الذي كان مقررا الأحد، فيما لم يصدر عن مصر أي تصريح بهذا الخصوص.

واستضافت الخرطوم، في 5 أبريل الماضي، جولة مفاوضات حول السد، على مستوى اللجنة التساعية، دون أن تخرج بنتائج ملموسة.

وحملت الخارجية الإثيوبية "فشل" تلك الجولة من المفاوضات إلى "عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات"، وهو اتهام رفضته الخارجية المصرية.

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.



