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والد الطالبة "مريم "الإسكان وفرت لبنتي مدفنًا

قضايا وحوادث

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"
الضحية مريم

عبدالراضي الزناتي

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بريطانيا

ايطاليا

ريجيني

دفن

قال حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم، التي لقيت حتفها في بريطانيا عقب اعتداء 6 فتيات عليها في شهر فبراير الماضي، إنه يشكر سامح عاشور، نقيب المحامين، وكمال مهنى، مقرر لجنة الحريات على اهتمامهم بقضية ابنته.

وقال والد مريم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية، والسفارة والقنصلية المصرية في بريطانيا على وقوفهم بجانبنا عقب الحادثة.

وأضاف "وزارة الإسكان وفرت لنا مدفنًا لدفن ابنتنا عقب علمهم بعدم امتلاكنا مدفن في القاهرة، كما ساعدنا وزير الطيران في عملية نقل الجثمان من لندن إلى القاهرة ودفنها بالأمس في تراب وطنها"، متابعًا: "عشت ما يزيد على 30 عامًا خارج مصر في بريطانيا وإيطاليا، وأول مرة أشعر أن الدولة المصرية تتغير وتضع قيمة للمواطن المصري في الخارج، وتلك من ضمن الإيجابيات التي تبني الدول".

وأشار والد مريم: "رغم حملي للجنسية الإيطالية ولكن الدولة هناك لم تتحرك على ذات المستوى التي تحركت فيه بقضية روجيني الذى توفي في مصر، وهو ما يؤكد ما تحدث عنه نقيب المحامين سامح عاشور عن ازدواج المعايير عند التعامل مع العرب، وأوصلت احتجاجي للخارجية والقنصلية الإيطالية".

وأكد: "أفتخر بحملي للجنسية المصرية، حيث وجدت الجميع يقف بجانبي شعبا وحكومة، وكلفت الخارجية مستشار القنصلية في بريطانيا المحامي المصري عما أبو حسين بمتابعة القضية منذ واقعة الاعتداء على ابنتي، وهذا الاهتمام عجل بوصول الجثمان للقاهرة".

ونوه والد مريم، بأن وفد البرلمان المصري بقيادة عضو المجلس، علاء عابد، زار لندن لبحث القضية ومتابعة آخر التطورات، وتواجدوا معنا أمس الجمعة خلال الدفنة، مردفا: "مريم ليس لها أب أو أم واحد، لكن كل أب وأم مصرية هم أهلها".

وعن الحادثة، صرح: "مجموعة بنات عصابات ذوات بشرة سمراء هم من اعتدوا على ابنتي، وقالت لي قبل وفاتها إن بينهم اثنين كانوا ضمن من اعتدوا عليها سابقا في شهر أغسطس أثناء تواجدها مع شقيقتها بأحد الحدائق، وتقدمنا حينها ببلاغ رسمي ولكن عدم وجود كاميرات بالمكان منع الشرطة من القبض على الجناة وتعرف عليهم بحسب ما قالو لي، ومصمم على أخ حق ابنتي حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث ضدنا في أوروبا". 



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