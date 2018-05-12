اتحاد الكرة: مباراة نهائي الكأس في موعدها

12 مايو 2018 - 07:49 م

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، ستكون في موعده وطاقم حكام مصري.

وقال ثروت سويلم في تصريحات صحفية اليوم، السبت: "نهائي كأس مصر في موعده يوم الثلاثاء المقبل بين الزمالك وسموحة، والفريق السكندري سيخوض اللقاء وأنا واثق من ذلك".

وأضاف "المباراة ستكون بحكم مصري، وعصام بعد الفتاح رئيس لجنة الحكام سيعلن اسمه يوم الإثنين في ليلة اللقاء".

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أتبع "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سيعود من فرنسا يوم الثلاثاء صباح المباراة لحضور النهائي، وسيقوم بتسليم الكأس بنفسه للفريق الفائز".

وأتم "المباراة ستكون بحضور 5 آلاف متفرج. ألفين لجماهير كل فريق وألف للشركات الراعية.

كان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد أبدى اعتراضه على تعيين حكام مصريين لنهائي الكأس رغم موافقة اتحاد الكرة مسبقا على جلب حكام أجانب، ومازال يهدد بالانسحاب من القاء حتى الآن.