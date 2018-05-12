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بالفيديو.. بايرن ميونخ يسقط أمام شتوتجارت

الرياضة

بايرن ميونخ وشتوتجارت
بايرن ميونخ وشتوتجارت

أمير سعد

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بايرن ميونخ

الدورى الألمانى

شتوتجارت

سقط فريق بايرن ميونخ أمام نظيره شتوتجارت، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «إليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الختامية من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز أهداف المباراة لصالح شتوتجارت كلا من جينزيك (هدفين) ودونيس وأكولو فى الدقائق 5 و 42 و52 و55 فيما سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد كورينتين توليسو فى الدقيقة 21 من عمر أحداث المباراة.

استطاع شتوتجارت أن يحرج بايرن ميونخ حامل لقب الدورى الألمانى على ملعبه ووسط جماهيره وألحق به هزيمة ثقيلة بنتيجة 4/1 والتى لم تحدث على ملعب "إليانز أرينا" منذ تسع سنوات بمسابقة البوندزليجا.

بهذة النتيجة يلحق شتوتجارت ببايرن ميونخ الهزيمة الرابعة فى ختام الموسم ليبقى البافارى فى صدارة جدول "البوندزليجا" برصيد 84 نقطة فيما يرتفع رصيد شتوتجارت إلى النقطة 51 فى المركز السادس بجدول الترتيب.

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