» هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

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مصر للطيران

دعاء السفر

بعد أن قررت شركة مصر للطيران، حظر إذاعة دعاء السفر عبر رحلاتها المختلفة، لجأ قائد طائرة إلى ترديد الدعاء قبل إقلاع الطائرة بصوته.

كان دعاء السفر استمر بالصوت الجهوري لسنوات طويلة، إلا أن الشركة قررت مؤخرًا الاكتفاء ببثه على شاشات العرض فقط، ما أغضب الكثيرين، خاصة وأنه سبق للكاتبة فريدة الشوباشي أن طالبت في تصريحات تليفزيونية بإلغاء بث دعاء السفر، بدعوى أنه غير ملائم لتطورات العصر الحالي.

وقال ربيع الزواوي الذي كان على متن رحلة تابعة لمصر للطيران إلى إحدى الدول العربية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قائد الطائرة ردد دعاء السفر بصوته عبر الميكروفون الداخلي للطائرة.

وأضاف: "قبل أن تقلع بنا إحدى طائرات مصر للطيران صباح اليوم متجهة إلى عاصمة إحدى الدول؛ قال كابتن الطائرة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فلان.. كابتن الطائرة، الرحلة رقم كذا.. نظرًا لأن الشركة منعت إذاعة دعاء السفر على حضراتكم بالصوت؛ فسأقوله لكم بنفسي: "سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون": اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى.... إلخ الدعاء".

وأشار إلى تفاعل المسافرين مع قائد الطائرة حيث ردّدوا الدعاء وراءه.

ولم يذكر الزواوي مزيدًا من التفاصيل حول اسم قائد الطائرة، أو رقم الرحلة التي كان عليها. 

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