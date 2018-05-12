"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

12 مايو 2018 - 07:07 م

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة المترو، إن الرافضين لقرار زيادة أسعار تذاكر المترو ويدعون إلى مقاطعته هم "أعداء الوطن والإخوان".

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أون لايف"، أن حركة المترو تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد في المحطات سوى بعض التكدسات بين المواطنين، بسبب عدم معرفة البعض بالزيادة الجديدة في أسعار التذاكر.

وأشار المتحدث باسم المترو، إلى أن ما حدث في محطة حلوان صباح اليوم من تظاهرات رافضة للقرار، "هو تجمهر لعدد لا يتخطى الـ15 شخصًا، من أعداء الوطن الرافضين للقرار، ومروجي الشائعات واستغلال الأوضاع من الإخوان، واللي قاعدين على فيسبوك"، حسب قوله.

وتعليقًا على اقتحام العشرات لمحطة مترو المرج صباح اليوم وركوب قطارات المترو دون قطع تذاكر، قال عبدالهادي، "إن ما حدث هو مجرد تدافع لبعض الشباب من فوق الماكينات دون تذاكر وسيدفعون غرامة 50 جنيهًا في محطات الخروج؛ لأنهم لن يستطيعوا الخروج"، مُضيفا: "أي شخص هيعدي من غير تذكرة هيدفع غرامة".



