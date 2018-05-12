هذا هو موقفنا من استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

12 مايو 2018 - 06:40 م

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن استطلاع الرأي الذي أجراه الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" حول تبعية منطقة "حلايب وشلاتين" إلى مصر أو السودان هو "سقطة إعلامية".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "ما حدث هو سقطة مهنية بكل المقاييس للقناة، وخطأ كبير كان لا يجب أن تقع فيه خاصة في ظل قوة العلاقات المصرية الروسية في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات كان لهما دور كبير في حذف الاستطلاع المسيء لمصر والذي يعتبر إخلالاً بمبدأ السيادة المصرية على أرض مصر".

ولفت إلى أن "إلغاء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع قناة روسيا اليوم جاء كرد فعل طبيعي على هذا التجاوز المهني والإعلامي من قبل القناة الروسية في حق مصر".

وتابع: "لجنة الإعلام بمجلس النواب تدين هذا التصرف من قبل القناة الروسية، وتناشد جميع وسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في كل ما يتعلق بالشأن المصري".

وكانت "الهيئة العامة للاستعلامات" أصدرت بيانًا اليوم أعلنت فيه أنه تم حذف استطلاع الرأي حول حلايب وشلاتين المصرية من علي الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم ، بعد تواصلها مع مسئولي قناة "روسيا اليوم" في موسكو والقاهرة، ومع شخصيات وجهات روسية مسئولة حريصة على سلامة العلاقات المصرية الروسية.