محامي الطالبة "مريم" يكشف آخر تفاصيل التحقيقات

12 مايو 2018 - 06:20 م

شكر عماد أبو حسين، محامي أسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى التي تُوفيت في لندن، والمكلف من الخارجية المصرية بمتابعة القضية، نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور؛ على اهتمامها بالقضية، واصفًا النقابة بصوت العدالة في مصر.

وأعرب "أبو حسين"، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين اليوم، السبت، بنادي المحامين في المعادي، عن فخره بكونه مصريًا، مردفا: "الدولة المصرية حكومة وشعبًا اهتمت بقضية مريم اهتمامًا كبيرًا".

وأشار إلى أن "النائبين علاء عابد، وإسماعيل نصر الدين، حضرا إلى لندن لمتابعة تفاصيل التحقيقات وشاركوا في جلسة بمشاركة برلمانيين بريطانيين، والسفارة المصرية، وسلطات التحقيق"، معلنًا أنه حصل على شريط لواقعة الاعتداء على "مريم" بالكامل.

ووصف محامي أسرة مريم، واقعة الاعتداء بالوحشية، متابعًا "وصول جثمانها لأرض الوطن ودفنها ليس نهاية القضية، بل بدايتها ومن اليوم سيكون تركيزي بنسبة 100% على متابعة التحقيقات والإجراءات الجنائية لإعادة حقها، وطلبنا سماع 6 شهود جدد، وإعادة سماع شهادة شاهدين وستنتهي السلطات من ذلك السبت المقبل، كما ننتظر تقرير الطب الشرعي هناك".