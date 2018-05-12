هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

12 مايو 2018 - 06:11 م

على غرار تدخله لحل أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول مع اتحاد الكرة، اقترح المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لحل أزمة مباراة نهائى كأس مصر بين سموحة والزمالك، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش، بمدينة برج العرب.

وكتب عامر عامر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "اتحاد كرة القدم المصرى وعداء واضح للناجحين مثل محمد صلاح، ونادى سموحة متمثلًا فى رئيسه فرج عامر".

وأضاف رئيس سموحة، "ما فعله اتحاد كرة القدم فى حرب الأعصاب ضد نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، والذى كان على أعتاب الفوز بجائزة الحذاء الذهبى منافسًا قويًا لميسى ورونالدو، وبدأ يبتعد عنها بعد زيادة فارق الأهداف لصالح الأرجنتينى ميسى، بعد ما فعله معه اتحاد الكرة المصرى من حرب أعصاب أدت إلى فقدانه التركيز وابتعاده عن التهديف الفترة الماضية فى حرب ضروس ضد كل ما هو ناجح بدأت تؤتى ثمارها، ونفس الشيء يتم تكراره مع فريق ناجح ومكافح بشرف هو نادى سموحة.

وتابع فرج عامر، "بعدما وجدوا أن سموحة على أعتاب إحراز بطولة كأس مصر قاموا بهذه المحاولات المنظمة لوقف مسيرة نجاح الفريق ورئيسه فرج عامر، صاحب الطموح الكبير ومسيرة النجاح، فلماذا كل هذا الخوف من استقدام حكام أجانب؟، ومن يحاسب رئيس نادى الزمالك على ما تفوه به ضد رئيس سموحة وأعضائه؟، هل الأمور تدار بالبلطجة والبذاءات؟، هل الدولة توجه رسالة لجميع الأندية بأن البلطجة هى الأسلوب الأمثل لتأخذ حقك؟".

وتابع فرج عامر، "هل الإسكندرية وأنديتها ليست على خريطة اتحاد الكرة؟ أليس نجاح تجربة نادى سموحة أمر يستحق التقدير والتشجيع من الدولة؟ لماذا تحارب الدولة متمثلة فى اتحاد الكرة الناجحين مثل نادى سموحة ومن قبله محمد صلاح؟، هل نحتاج تدخل الرئيس السيسى فى أزمة مباراة النهائى كما تدخل من قبل لحل أزمة محمد صلاح؟".



