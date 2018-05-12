  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:51 ص
بحث متقدم
عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

الإبراشي

جدة تقتل حفيدها الرضيع .. وابنتها تطالب بإعدامها

المطرب مرتديا تيشيرت صلاح

مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

تذكرة المترو

طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

خالد رفعت

لي حق النصح عليك .. تدخل لأن الناس تغلي

مترو الأنفاق

مفاجأة صادمة بشأن السعر العادل لتذكرة المترو

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

متحدث "الخارجية" يكشف تفاصيل أزمة "روسيا اليوم"

فرج عامر:

هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

الرياضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل شيخ» طوق نجاة لـ«فرج عامر» من أزمة نهائي الكأس

#

عرض مغرٍ من ممدوح حمزة لإدارة مترو الأنفاق

#

شبح الإيقاف يهز عرش سموحة

#

"السعيد" يدخل في أزمة جديدة

السيسي

المصريون

محمد صلاح

على غرار تدخله لحل أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول مع اتحاد الكرة، اقترح المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لحل أزمة مباراة نهائى كأس مصر بين سموحة والزمالك، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش، بمدينة برج العرب.

وكتب عامر عامر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "اتحاد كرة القدم المصرى وعداء واضح للناجحين مثل محمد صلاح، ونادى سموحة متمثلًا فى رئيسه فرج عامر".

وأضاف رئيس سموحة، "ما فعله اتحاد كرة القدم فى حرب الأعصاب ضد نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، والذى كان على أعتاب الفوز بجائزة الحذاء الذهبى منافسًا قويًا لميسى ورونالدو، وبدأ يبتعد عنها بعد زيادة فارق الأهداف لصالح الأرجنتينى ميسى، بعد ما فعله معه اتحاد الكرة المصرى من حرب أعصاب أدت إلى فقدانه التركيز وابتعاده عن التهديف الفترة الماضية فى حرب ضروس ضد كل ما هو ناجح بدأت تؤتى ثمارها، ونفس الشيء يتم تكراره مع فريق ناجح ومكافح بشرف هو نادى سموحة.

وتابع فرج عامر، "بعدما وجدوا أن سموحة على أعتاب إحراز بطولة كأس مصر قاموا بهذه المحاولات المنظمة لوقف مسيرة نجاح الفريق ورئيسه فرج عامر، صاحب الطموح الكبير ومسيرة النجاح، فلماذا كل هذا الخوف من استقدام حكام أجانب؟، ومن يحاسب رئيس نادى الزمالك على ما تفوه به ضد رئيس سموحة وأعضائه؟، هل الأمور تدار بالبلطجة والبذاءات؟، هل الدولة توجه رسالة لجميع الأندية بأن البلطجة هى الأسلوب الأمثل لتأخذ حقك؟".

وتابع فرج عامر، "هل الإسكندرية وأنديتها ليست على خريطة اتحاد الكرة؟ أليس نجاح تجربة نادى سموحة أمر يستحق التقدير والتشجيع من الدولة؟ لماذا تحارب الدولة متمثلة فى اتحاد الكرة الناجحين مثل نادى سموحة ومن قبله محمد صلاح؟، هل نحتاج تدخل الرئيس السيسى فى أزمة مباراة النهائى كما تدخل من قبل لحل أزمة محمد صلاح؟".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه
» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها
» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم
» كشف فضيحة لسفير أمريكا بإسرائيل: يمول تنظيمات إرهابية
» الأيام القادمة أسود من 1967
» «داعش» يتبنى الاعتداء في وسط باريس
» ليفربول يستعد لنهائي دوري الأبطال بهذه الطريقة
» هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر
» العائدون إلى «الوفد»: هذا ما سنقوم به داخل «بيت الأمة»
» مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون