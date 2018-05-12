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بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

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مسلسلات رمضان 2018
مسلسلات رمضان 2018

خالد الشرقاوي

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رمضان

مسلسلات

أجور الفنانين

نجوم الدراما

يشهد موسم دراما رمضان هذا العام، ارتفاعًا ملحوظًا في أجور الفنانين، والتي وصلت إلى تخطيها لنصف ميزانية المسلسل في بعض الأعمال الفنية المعروضة، وبتكلفة إجمالية تخطت المليار جنيه.

وأثارت أجور الفنانين الفلكية، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقارنتها بما يحصل عليه أصحاب المعاشات والموظفين الحكوميين، وسط أوضاع اقتصادية صعبة، وإجراءات حكومية لتقليل الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم، ومطالبات إعلامية بالتقشف في رمضان.

وبعدما رصدت غرفة صناعة الإعلام تضاعف أجور بعض الممثلين 5 مرات خلال 3 سنوات؛ ألزمت الفضائيات بـ(70 مليون جنيه) كحد أعلى لشراء أي مسلسل، و(230 مليون جنيه) لما تشتريه من برامج ومسلسلات، و(250 ألف جنيه) كأقصى أجر لضيوف البرامج، ورغم ذلك فإن تكلفة مسلسلات 2018 تعدت المليار جنيه حسب تقديرات صحفية.

وإليك قائمة أعلى أجور الفنانين، عن الأعمال المشاركين بها في موسم دراما رمضان 2018، وفقا لتقارير إعلامية:

1- عادل إمام

بينما أكدت تقارير صحفية، أن الزعيم عادل إمام، مازال بصدارة الفنانين الأعلى أجرًا بـ60 مليون جنيه، عن مسلسل "عوالم خفية"؛ إلا أن موقع "أخبار اليوم"،  أكد أنه لم يتعد 40 مليونًا.

وزاد أجر الزعيم 15 مليونًا هذا العام، ففي 2017، نال 45 مليونًا بـ"عفاريت عدلي علام"، ونفس الأجر بـ"مأمون وشركاه" في 2016، وعن "أستاذ ورئيس قسم"، 35 مليونا عام 2015، وعن "صاحب السعادة"، 30 مليونا في 2014.

2- محمد رمضان

يتقاضى الفنان محمد رمضان مبلغ 45 مليونًا عن مسلسل "نسر الصعيد"، من إنتاج شركة "العدل جروب".

وكان الأسطورة، قد قال بلقاء تليفزيوني إنه الأعلى أجرا متخطيا الزعيم.

وارتفع أجر رمضان 9 ملايين جنيه عن آخر أعماله "الأسطورة"، (36 مليونا)، في 2016، وتضاعف أكثر من 5 مرات عن أجره عام 2014 بـ"ابن حلال" (8 ملايين جنيه) وقتها.

3- أحمد عز

فيما جاء أحمد عز، بالمرتبة الثالثة هذا العام بـ32 مليونًا بمسلسل "أبو عمر المصري"، ليتضاعف أجره أكثر من 3 مرات من 9 ملايين عن آخر مسلسلاته "الإكسلانس" في 2014.

4- محمد هنيدي

وحل الكوميديان محمد هنيدي، العائد مؤخرًا للدراما التليفزيونية رابعا، بمبلغ 30 مليونًا بمسلسل "أرض النفاق"، وكانت آخر أعماله "رمضان مبروك" قبل 7 سنوات ونال عنه 18 مليونًا.

5- هيفاء وهبي

وحافظت اللبنانية هيفاء وهبي، على صدارتها لأجور البطولات النسائية للعام الثاني على التوالي، بمليون و600 ألف دولار (نحو 28 مليون جنيه) عن "لعنة الكارما"، بانخفاض (400 ألف دولار) عن أجرها بـ"الحرباية"، والذي نالت عنه مليوني دولار (36 مليونا) في 2017،  فيما تحدثت تقارير صحفية أنها نالت (20 مليونا) هذا العام، فيما نالت (14 مليونا) عن تجربتها التليفزيونية الأولى بـ "كلام على ورق" عام 2014.

6- يحيي الفخراني

وعن مسلسله الاجتماعي الكوميدي "بالحجم العائلي"، نال يحيى الفخراني، 27 مليونا، فيما أكدت تقارير حصوله على 22 مليونا فقط، وهو ما يتعارض مع أجره 28 مليونا بمسلسل "ونوس" في 2016، فيما غاب عن سباق 2017.

7- نيللي كريم

وأكدت تقارير أن نيللي كريم نالت 25 مليونا هذا العام عن مسلسل "اختفاء"، وهو نفس أجرها في 2017، عن مسلسل "لأعلى سعر"، وبلغ أجرها 15 مليونا عن "سقوط حر"، في 2016، وسبعة ملايين عن "سجن النسا" في 2014.

8- هاني سلامة

ويتقاضى هاني سلامة، 22 مليونا لمسلسل "فوق السحاب"، وعن مسلسل "كلبش2" نال أمير كرارة 20 مليونا، فيما حصل 10 ملايين عن "كلبش1"، في 2017.

9- مصطفى شعبان

ورغم أنه لم تتضح حقيقة أجر مصطفى شعبان، عن دوره بمسلسل "أيوب"، إلا أنه حصل في 2017 على 25 مليونا عن "اللهم إني صائم"، و17 مليونا بـ"أبو البنات" في 2016، وثمانية ملايين عن "دكتور أمراض نسا" في 2014، مضاعفا أجره 3 مرات في 4 سنوات.

10- ياسر جلال

وتساوت أجور ياسر جلال عن "رحيم"، وعمرو يوسف عن "طايع"، وظافر عابدين عن "ليالي أوجيني"، بمبلغ 15 مليونًا، فيما تحدثت تقارير عن أن كرارة وجلال نالا فقط 10 ملايين، وهو ما حصل عليه عمرو سعد، بمسلسل "بركة" بدلا من 8 ملايين جنيه.

يسرا وغادة

وتساوت 3 فنانات بأجور 2018، حيث تحصل يسرا على 15 مليونا بمسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغادة عبد الرازق، بـ"ضد مجهول".


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