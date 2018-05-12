  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

الإبراشي

جدة تقتل حفيدها الرضيع .. وابنتها تطالب بإعدامها

المطرب مرتديا تيشيرت صلاح

مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

تذكرة المترو

طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

خالد رفعت

لي حق النصح عليك .. تدخل لأن الناس تغلي

مترو الأنفاق

مفاجأة صادمة بشأن السعر العادل لتذكرة المترو

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

متحدث "الخارجية" يكشف تفاصيل أزمة "روسيا اليوم"

«حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

آخر الأخبار

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

المصريون

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إعلامي يزغرد على الهواء.. تعرف على السبب

#

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

#

ضبط مرتكبي واقعة خطف طالب وتوقيعه على إيصالات بأسيوط

#

تعرف على أول مصرية محترفة في الدوري الإنجليزي

تكريم

انيسة حسونة

أول مصرية

جامعة تشامبان

منحت جامعة تشامبان فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، النائبة أنيسة عصام حسونة لقب الزميل الرئاسى Presidential Fellow وهو منصب شرفى رفيع تمنحه الجامعة، واختيرت أنيسة حسونة لهذا التكريم تقديرا لمسيرتها المهنية وخدمتها لمجتمعها ودورها الريادى تجاه قضايا المرأة وتقارب الثقافات والحضارات.

وقالت أنيسة حسونة، فى بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها تعد أول شخصية مصرية تحصل على هذا التكريم، وقد أقيمت احتفالية فى الجامعة لإعلان ذلك بعد مقابلتها لرئيس الجامعة العريقة التى انطلقت فى العام 1860، ويبلغ عدد أعضاء الزملاء الرئاسيين 20 عضوا فقط من ذوى الإنجازات فى مختلف المجالات والحاصلين على جائزة نوبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه
» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها
» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم
» كشف فضيحة لسفير أمريكا بإسرائيل: يمول تنظيمات إرهابية
» الأيام القادمة أسود من 1967
» «داعش» يتبنى الاعتداء في وسط باريس
» ليفربول يستعد لنهائي دوري الأبطال بهذه الطريقة
» هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر
» العائدون إلى «الوفد»: هذا ما سنقوم به داخل «بيت الأمة»
» مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون