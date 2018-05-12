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كوريا الشمالية تعلن موعد تفكيك موقع تجاربها النووية

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موقع تجارب نووية (أرشيفية)
موقع تجارب نووية (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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كوريا الشمالية

تفكيك

موقع نووي

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنها قررت تفكيك موقع تجاربها النووية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن بيونج يانج قررت تفكيك موقع تجاربها النووية في الفترة بين 23 و25 من الشهر الجاري، بناء على الظروف المناخية، من أجل الوفاء بتعهدها بوقف التجارب النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في البلاد إن تفكيك أرض التجارب النووية سيشمل انهيار كل أنفاقها بالانفجارات وإغلاق مداخلها وإزالة جميع منشآت المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن.

وأوضحت أنه سيتم دعوة الصحفيين من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتغطية الحدث.



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