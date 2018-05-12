رئيس «سموحة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مرتضى»

12 مايو 2018 - 04:16 م

تقدم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على خلفية ما حدث مؤخرًا.

وقال "عامر"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مجلس إدارة نادي سموحة تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بتهمة التشهير والسب والقذف لمجلس إدارة وأعضاء نادي سموحة ضد رئيس الزمالك وعصام عبد الفتاح وأحمد حسام ميدو وآخرين».

ويرفض عامر إسناد نهائي كأس مصر بين سموحة والزمالك لطاقم حكام مصري، متمسكا بتواجد حكام أجانب، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.