نائب يطالب بـ300 جنيه علاوة غلاء

12 مايو 2018 - 04:05 م

قال النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة نتج عنها ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، مطالبًا بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، تقديرًا للظروف الحالية.

وحدد "بيومي"، في بيان له، 150 جنيه كحد أدنى للعلاوة و300 جنيه حد أقصى، لافتًا إلى أن الحالة الاقتصادية والغلاء يستوجب صرف علاوة غلاء لمساعدة المواطنين، بالإضافة إلى كونها محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

وأكد أن هذه العلاوة تصرف لمرة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح عن محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، استمرارًا لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.