دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

12 مايو 2018 - 03:59 م

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن دولة عربية بعينها تتزعم معاداة تركيا وتعمل على تعكير علاقاتها بمحيطها العربي، كما شاركت في تمويل محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا.

وأضاف "أوغلو"، خلال حوار أجري اليوم السبت، ضمن فعاليات الملتقى الأول للصحفيين العرب في إسطنبول، إن هذه الدولة — التي لم يسمها — "تدفع الأموال لشركات علاقات عامة وجهات إعلامية أوروبية للعمل ضد بلاده، وإنها ساهمت في تمويل المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا منتصف العام 2016"، وذلك وفقاً لصحيفة "يني شفق" التركية.

وأضاف الوزير التركي، أن الأموال التي وصلت إلى "الانقلابيين من جماعة فتح الله جولن" في تركيا نقلت لهم عن طريق القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، متسائلاً عمن دفع بدحلان مجدداً إلى المشهد الفلسطيني رغم تاريخه و"علاقاته المشبوهة"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال إن هدف تركيا في فلسطين هو أن تجمع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" معا، في حين تحرص تلك الدولة العربية على تعزيز الفرقة والدفع برجلها إلى الرئاسة، حسب قوله.

وأكد أن السياسة الخارجية لبلاده تقوم على أسس مبدئية وعلى مصارحة الأشقاء في العالم العربي بما يرونه صوابا أو خطأ "وهو ما يثير حنق البعض".