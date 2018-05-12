اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

12 مايو 2018 - 03:06 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى عدد الغد " ضجة إسرائيلية فى ميدان التحرير"، كذلك " تفاصيل 5 محاولات فاشلة لاغتيال «السادات» و«مبارك».. كشفتها الصدفة"، كما ننشر " حلم الإخوان بالعودة إلى الوطن:«نار مصر.. ولا جنة تركيا»".

وننشر أيضًا " انفراد: السيسى يبحث نزع «أرض ماسبيرو» من مستثمرين خليجيين"، وكذلك "وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق: الحكومة رفعت أيديها عن الجامعات ماليًا"، وأيضًا "لماذا فشل الإخوان فى مصر ونجحوا بتونس؟".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ







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