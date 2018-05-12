  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:50 ص
بحث متقدم
عبد الناصر بعد حادث المنشية

وزير إخواني أبلغ عبد الناصر بعملية اغتياله

الإعلامي جابر القرموطى

فيديو كارثي من داخل مستشفى المنصورة الجامعي

الدولار

أسعار الدولار في البنوك

الإبراشي

جدة تقتل حفيدها الرضيع .. وابنتها تطالب بإعدامها

المطرب مرتديا تيشيرت صلاح

مطرب عالمي يغني لصلاح .. وأغنيته تحقق ملايين خلال ساعات

تذكرة المترو

طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

صلاح وكارين

نائبة رئيس "وست هام" تغازل صلاح .. هكذا رد المصريون

خالد رفعت

لي حق النصح عليك .. تدخل لأن الناس تغلي

مترو الأنفاق

مفاجأة صادمة بشأن السعر العادل لتذكرة المترو

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

متحدث "الخارجية" يكشف تفاصيل أزمة "روسيا اليوم"

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " ضجة إسرائيلية فى ميدان التحرير"، كذلك " تفاصيل 5 محاولات فاشلة لاغتيال «السادات» و«مبارك».. كشفتها الصدفة"، كما ننشر " حلم الإخوان بالعودة إلى الوطن:«نار مصر.. ولا جنة تركيا»".
وننشر أيضًا " انفراد: السيسى يبحث نزع «أرض ماسبيرو» من مستثمرين خليجيين"، وكذلك "وائل الدجوى وزير التعليم العالى الأسبق: الحكومة رفعت أيديها عن الجامعات ماليًا"، وأيضًا "لماذا فشل الإخوان فى مصر ونجحوا بتونس؟".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ «القومى لحقوق الإنسان» يتبرأ من مبادرة «الهلباوى»؟
ـ نكشف قائمة طلبات السجناء فى "رمضان"
ـ مخبر خاص يلاحق زوجتى!!
ـ رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة
ـ «جولدا مائير» احتقرت المصريين واستيقظت على صدمة أكتوبر
ـ معدة الغلابة «مقلب زبالة» للغشاشين فى "الشهر الكريم"
ـ «رمضان جانا وفرحنا به».. رغم الغلاء وعذابه
ـ هذه نبوءة «حسام حسن» القديمة عن «محمد صلاح»
ـ تحركات مصرية على أعلى المستويات لاحتواء أزمة «سد النهضة»
ـ «الإعلاميين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «الأعلى للإعلام»
ـ 250 ألف جنيه غرامة الألفاظ الخادشة بمسلسلات رمضان
ـ مراسل «أبلة فاهيتا» متهم بالانضمام لجماعة «إرهابية»
ـ العواصف تدمر مقابر قتلى حروب إسرائيل مع مصر
ـ فتوى:«لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» منع دبلوماسي أمريكي من العودة لتورطه في جريمة قتل
» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه
» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها
» شاهد .. هنود يضربون دبًا حتى قتله .. وينقذون صديقهم
» كشف فضيحة لسفير أمريكا بإسرائيل: يمول تنظيمات إرهابية
» الأيام القادمة أسود من 1967
» «داعش» يتبنى الاعتداء في وسط باريس
» ليفربول يستعد لنهائي دوري الأبطال بهذه الطريقة
» هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر
» العائدون إلى «الوفد»: هذا ما سنقوم به داخل «بيت الأمة»
» مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون