أبو عرايس: صدمة كبرى فى طريقها للمواطنين

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الحكومة

الموازنة العامة

البنزين

سامح أبو عرايس

المترو

أكد سامح أبو عرايس، الخبير الاقتصادى ومؤسس حركة أبناء مبارك، أن قرار رفع سعر تذاكر المترو، سيعقبه قرار تعويم سعر البنزين والسولار .

وقال أبو عرايس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بدون صدمات، بس زيادة المترو دي مجرد تمهيد لقرار أكبر وهو تعويم سعر البنزين باختصار سيلغى الدعم نهائيًا عن البنزين ويترك للتحرك بسعر يحدد شهريًا ويتغير حسب تغير سعر البترول عالميًا".

وأضاف الخبير الاقتصادى قائلا: "الموضوع ده بيتم الإعداد له والمناقشات حوله مع صندوق النقد الدولي من شهور وعمل آلية لتطبيقه وصندوق النقد الدولي بيستعجل الحكومة لتطبيقه بسبب ارتفاع أسعار البترول ووصول سعر البرميل الى 77 دولارا وتوقع وصوله الى 100 دولار  ومعناه تكاليف أكبر للدعم في الموازنة العامة ".

واستكمل قائلا: "القرار ده هيتخذ قريب معاه موجة غلاء كبيرة وعلى مستوى مصر كلها  الحكومة قلقانة تاخذ القرار علشان كده جربوا في تذاكر المترو الأول يشوفوا رد الفعل وبعدها لو ماحصلتش مشاكل كبيرة هياخدوا قرار تعويم سعر البنزين قريب".


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