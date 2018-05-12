قراءة فى المشهد السياسى

12 مايو 2018 - 02:50 م

• أول أمس .. الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي وطالبهم ببذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم .. وبعدها ساعتين قام وزير النقل بزيادة اسعار تذاكر مترو الأأنفاق بدءاً من أمس الجمعة بواقع 3 جنيهات ل 9 محطات و5 جنيهات ل 16 محطة وما زاد عن ذلك ب7 جنيهات .. والسؤال : هو الرئيس مش عارف أحوال الناس وأوضاعهم المعيشية المأساوية ؟ والى متى يطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع ؟ أم أنه لا يدرى شيئاً عن مثل هذه القرارات الغبية ؟ ام أنه يتكلم عن شعب آخر غير مصر ؟!! .



• طارق عامر محافظ البنك المركزى قال منذ عام ونصف عند تعويم الجنيه " المدام مبسوطة " وأول أمس قال هشام عرفات وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو "مبسوط وضميرى مرتاح" . ورداً عليه أقول : ربنا " يبسط " الشعب اللى دمرتوه ونرتاح منكم يا .....، مش لما يبقى عندكم ضمير تبقى ضمايركم مرتاحة .. ربنا ينتقم منكم ومن اللى قرف الشعب بيكم !!! .



• ليكن دعاؤنا جميعاً : " اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين ايديهم سالمين " .. قولوا أميين .



• عارفين ليه الوزراء طايحين فى البلد وبيعذبوا فى الشعب ؟ .



الإجابة : لأن الوزير بقى " مأمن " نفسه كويس لو فضل فى الوزارة " ها يلهف " 42 ألف جنيه شهريا ولو رحل " ها يقفش " 33 ألف جنيه معاش شهرى !!!.



• رسالة الى من يهمه الأمر : اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك



• وزير الصحة: "الشكل الحقيقي للخدمة الصحية مش موجود .. لا خاص ولا حكومة"



التعليق : أليس هذا دليلاً على فشلك ياوزير الصحة لأنك توليت المنصب منذ 4 سنوات فماذا فعلت خلالها؟ وماذا قدمت لكى يتم الإبقاء عليك حتى الآن ؟.



• الخبر : "دعم مصر" ينشئ ناديا سياسيا لاستضافة المسئولين ويبدأ بوزيرى التعليم والتموين



• التعليق : نفس اللى كان بيعمله الحزب الوطنى المنحل .. فعلا تتعدد الحكومات وتبقى السياسات الحكومية فى مصر غبية ومتخلفة



• الحكومة سوف تخفض الفوائد البنكية من جديد أول يوم فى شهر رمضان ، وسوف يتم رفع أسعار كافة السلع والخدمات بعد العيد باسبوعين .. ملعون أبو الإصلاح الإقتصادى !!! .



• اذا سألك أحد عن الإصلاح الإقتصادى ؟ فقل : وهم كبير " يعشش " فى رؤوس كبار المسئولين فى مصر .



• لم أجد أفضل من أغنية " مين عذبك بتخلص منى " التى غناها ولحناه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عام 1929 ، كرسالة من الشعب الغلبان للحكومة الملعونة



• تقول كلمات الأغنية :



مين عذبك بتخلص مني وذنبي ايه بتعذب فيَ



ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ



انا اللي مهما تعذبني ساكت على الغُلب وصابر



و ان شفت غيري متهني اصبَر القلب الحاير



و امتى بس ح ترحمني هوَ العذاب ده مالوش آخر



ليه العواذل حاسديني دول حقهم يبكوا عليَ



• قل : مجلس النواب " يمثل " على الشعب



ولا تقل : مجلس النواب يمثل الشعب



• قل : نواب " موافقة موافقة "



وقل : نواب " منافقة منافقة "

