خبير إعلامي يطالب بتحويل التعليم لمشروع قومي

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المعلمين

التعليم

المدرسة

الأسرة

ابراهيم الصياد

طالب إبراهيم الصياد، الإعلامي ورئيس قطاع الأخبار بماسبيرو سابقا، الحكومة المصرية أن تجعل من التعليم مشروعا قوميا، مشيرًا إلى أنه السبيل الوحيد لتطوير وتنمية الدولة المصرية قبل أي مجال آخر.

ووضع الصياد خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "لماذا التعليم أمن قومي"، خطوات لجعل التعليم ركيزة أساسية داخل الدولة أولها توفير كوكبة من المتخصصين الدارسين لتجارب الشعوب الأخرى في تطوير العملية التعليمية للاستفادة منهم فضلاً عن ميزانية التعليم الجامدة منذ عام 1978 لذلك على مجلس النواب اعتماد مبلغ إضافي يصل إلى 61 مليار جنيه لميزانية التعليم التى تقدر بـ 89 مليارًا، ويقال إنها سوف تخصص للتطوير وإعداد المعلم.

 وتابع الخبير الإعلامي مستكملاً: "يجب استعادة دور المدرسة الفعلي من جهة والارتقاء بالمستوى المهنى والمادى للمعلمين من جهة أخرى بحيث يتكامل دور المدرسة التربوى مع دور الأسرة".


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