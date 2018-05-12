"العوضي" يوجه رسالة قاسية للحكومة

عمرو محمد
وجه المحامي الحقوقي طارق العوضي رسالة إلي الحكومة، بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو، قائلًا: "الغوا الزيادة فورًا".
وأضاف في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "إلغاء زيادات تذاكر أسعار المترو وفورا وإرجاء زيادة أسعار الوقود لمدة عام على الأقل".
وتابع: "وعلي الحكومة التوقف عن حالة الاستعلاء والتحدي الشعب".
وأردف: "الغليان مستمر وسيتصاعد، فمن لن يجد قوت يومه سيخرج عليكم شاهرًا سيفه".
واختتم تدوينته: بقوله: "افعلوا ذلك فورًا"
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العوضي" حيث قال رامي أمير: "تفتكر إنهم مش عاملين حساب رد الفعل القرار بإلغاء الزيادة مش هطلع إلا لو قامت موجات مظاهرات والأمن يفقد السيطرة غير كده انس".
وأضاف آخر: "أنت بتحلم عمرهم ما هيرجعوا أبدًا فى كلامهم بالعكس هيعملوا كل حاجة وهيزودوا كل شىء تانى وتالت واللى مش عاجبه أنت عارف".
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