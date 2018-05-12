"العوضي" يوجه رسالة قاسية للحكومة

12 مايو 2018 - 02:06 م

وجه المحامي الحقوقي طارق العوضي رسالة إلي الحكومة، بسبب ارتفاع سعر تذكرة المترو، قائلًا: "الغوا الزيادة فورًا".

وأضاف في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "إلغاء زيادات تذاكر أسعار المترو وفورا وإرجاء زيادة أسعار الوقود لمدة عام على الأقل".

وتابع: "وعلي الحكومة التوقف عن حالة الاستعلاء والتحدي الشعب".

وأردف: "الغليان مستمر وسيتصاعد، فمن لن يجد قوت يومه سيخرج عليكم شاهرًا سيفه".

واختتم تدوينته: بقوله: "افعلوا ذلك فورًا"

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العوضي" حيث قال رامي أمير: "تفتكر إنهم مش عاملين حساب رد الفعل القرار بإلغاء الزيادة مش هطلع إلا لو قامت موجات مظاهرات والأمن يفقد السيطرة غير كده انس".

وأضاف آخر: "أنت بتحلم عمرهم ما هيرجعوا أبدًا فى كلامهم بالعكس هيعملوا كل حاجة وهيزودوا كل شىء تانى وتالت واللى مش عاجبه أنت عارف".