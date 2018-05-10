سيدة في دعوى طلاق: زوجي ابن أمه

10 مايو 2018 - 11:46 ص

تقدمت سيدة بإحدى قرى مركز أبو حماد بالشرقية بدعوى طلاق تطالب بانفصالها عن زوجها الذى أساء معاملتها بعد استحالة العشرة.

وقالت الزوجة في دعواها: " تقدم شاب من قريتى لخطبتى وكان متدينًا لا يعيبه شيء وكان يعمل فى الخارج وتمت مرسم الزواج على أن أسافر له إلى الخارج بفستان الزفاف.

وأضافت الزوجة: انتهينا من تجهيز شقة الزوجية وبالفعل ارتديت الفستان الأبيض وسافرت برفقة أسرتى وأحد أقاربه، وسافرت له عروسة وانتظرنى هو بمطار جدة.

وأوضحت أن والدته منذ قدومها للعيش معنا دأبت الخلافات حيث قامت والدته بإعطائه نسخة من قايمة العفش فقام بتمزيقها فى وجهى، وعاتبني على قيام أسرتى بالمغالاة في القائمة المنقولات، واكتشفت أنه ابن أمه، ولا يرفض لها كلمة، وقام بضربى بشدة، وقام بإلقاء يمين الطلاق على، فتوجهت إلى السفارة المصرية بالسعودية التى أعادتنى إلى أسرتى بالشرقية.