السيطرة على مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية فى المنوفية

10 مايو 2018 - 10:56 ص

اندلعت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دون مصابين بقرية سنتريس دائرة المركز.

وتبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "م.ح.ع" 26 سنة مؤهل عال، وطرف ثان نجل عمه "ز.هـ.ع" 20 سنة طالب مقيمان قرية سنتريس دائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الأول باستخدام سلاح مرخص لشقيقه "ع.ح.ز" طبنجة ماركة حلوان دفاع، وقام الثانى باستخدام سلاح مرخص لوالده "هـ.ع.ز" طبنجة ماركة حلوان دفاع، وأطلقا أعيرة نارية فى الهواء دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.