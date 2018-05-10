  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:15 م
بحث متقدم
السيسي

قرار جمهوري بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ساويرس

ساويرس: "خرجت باكيًا من إنسانيته"

ميدو وصلاح

"ميدو" يصدم محمد صلاح وجماهير الكرة المصرية

البرعي

البرعي: "كل ما عملت من أجله انهار في حياتي"

الإعلامي أحمد موسى

"موسى" يفتح النار على "فضل شاكر"

حسام حسن

نبوءة قديمة لحسام حسن عن "صلاح" تشعل الفيس بوك

محمد صلاح

تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

الإعلامي أسامة كمال

إعلامي: موائد الرحمن "إذلال للفقراء"

المتحدث العسكري

القوات المسلحة تحقق ضربات جديدة للإرهاب فى سيناء

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ارتفاع سعر الدولار في البنوك

المصري يخفض أسعار التذاكر بـ«الكونفدرالية»

الرياضة

جماهير المصري البورسعيدي
جماهير المصري البورسعيدي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

ارتفاع سعر الدولار في البنوك

#

الدولار يسجل 17.67 جنيه

#

الدولار يسجل 17.68 جنيه

#

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة المهندس سمير حلبية، تخفيض أسعار تذاكر مباريات الفريق المقبلة فى البطولة الكونفدرالية لأعضاء الجمعية العمومية.

وتبلغ قيمة التذكرة بالمدرج الغربي 30 جنيهًا، فيما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى "يمين، شمال"، 120 جنيهًا، وتم تخفيض سعر تذكرة المدرج البحري لتصبح 60 جنيهًا، وتخفيض سعر تذكرة المدرج الغربي "البحرى" لتصبح 50 جنيهًا، وتحديد سعر تذكرة المقصورة الرئيسية "يمين وشمال" بـ 350 جنيهًا، على أن تكون الأولوية للأعضاء المسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات المكاسب والخسائر في إلغاء اتفاقية إيران النووية

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

الفرجة من النافذة الضيقة

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يظهر في حديقة فيلا احتفالا بنهائي أوروبا
» رعب متسوقين بعد اقتحام "داعشى" لمول تجاري
» دخول الجنة في المنام حسن نية
» بشرى سارة لجماهير الزمالك
» الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» شاب يقيد والدته ويغتصبها.. والسبب صادم
» بسبب كلب.. عاطل يقتل آخر فى الجيزة
» "الجبلاية" تكشف سر تنازلها عن أزمة "صلاح"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة
» لاعب منتخب قطر: أنا السبب في احتراف صلاح بأوروبا
» شاهد ماذا فعل نجم المنتخب السعودي مع والدته لحظة اعتزاله

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء