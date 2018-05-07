أخطر رسالة وجدوها على هاتف رجل الأعمال القتيل بالرحاب

07 مايو 2018 - 05:19 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - تفاصيل أخطر رسالة وجدوها في الهاتف المحمول لرجل الأعمال الذي وُجد مقتولا هو وأسرته في فيلته بالرحاب .



وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد" : "تم اكتشاف رسالة كتبها رجل الأعمال قبل وفاته قائلًا (وضعت المسدس على رأسي لمدة ساعة) " .. مضيفًا: "الأب قام بإرسالها إلى أحد الأشخاص" .



وأضاف: "أرجو عدم الوثب لاستنتاجات لأن النيابة العامة لم تقل كلمتها الأخيرة حتى الآن .. القضية غامضة جدًا .. رجل الأعمال كان مديونا .. حتى سيارته كانت مستأجرة وترك الإيجار يتراكم حتى وصل 59 ألف جنيه .. فيلته كانت مستأجرة أيضًا .. ومن ضمن الديون التي عليه مليون ونصف المليون لشخص بأسيوط".



